Завтра запад Украины зальют грозовые дожди

Завтра, 11 июня, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, местами сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура воздуха в западных областях ночью будет 12-17°, днем 18-23°.

В то же время на остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой, а днем местами и в Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Житомирской и Винницкой областях 21-26°.

Ветер в Украине преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем - 26-28°.

Сегодня, 10 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-24°; в Днепре возле Киева - 23°.