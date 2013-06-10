Эксперты заявили, что Украина обязана вкладывать ресурсы в развитие науки

Такую мысль высказали в статье для журнала «Эксперт Украина» Владимир Никитин и Юрий Чудновский, основатели международного общественного проекта «Foundation for future», ориентированного на разведку глобального будущего.

Аналитики отметили, что на данном этапе украинское общество не думает о своем будущем. «Те, кто заявляют обратное, или лгут, или не видят происходящих перемен, или сознательно закрывают для возможных конкурентов дорогу к необходимым изменениям. Весь мир оказался перед необходимостью переосмыслить свои, казалось бы, незыблемые основания», - сказано в статье.

По мнению авторов, в общественном сознании сформировалась некая «интеллектуальная бесчувственность», способность критически говорить обо всем и при этом реально на эту критику или аналитику практически не реагировать: «Население страны не только сокращается за счет миграции, но уезжают молодые и самые образованные. Процент желающих уехать все увеличивается - мы спонсируем развитые страны, готовя для них кадры».

Никитин и Чудновский отметили, что миграцию украинских умов поддерживают развитые государства, так как они конкурируют за интеллектуальный капитал, понимая, что это главный ресурс будущего. «Интеллект перемещается туда, где он работает. В Украине он создается, но используется совсем в других странах», - сказано в статье.

Аналитики констатировали, что исторически Украина сформировала весьма значимый интеллектуальный ресурс, который и сегодня еще до конца не растрачен. «И от нас зависит, используют его другие, пропадет он впустую или, все-таки, послужит нашему обществу. Ситуация выглядит очень просто: или Украина состоится как самостоятельное образование со своим думающим обществом, или ее не будет по сути. Даже если все институты государства сохранятся. Ведь угрозы нашему суверенитету не внешние, а внутренние - и уничтожим мы свободу думать и принимать свои решения сами. Вкладывать силы, волю и ресурсы в интеллектуальное развитие страны все равно придется. Без этого плохо будет всем - капитал под новыми ударами всевозможных кризисов будет сжиматься, власть все больше будет зависеть от внешних влияний, вплоть до полной потери рычагов управления, электорат будет требовать все больших социальных благ, производя все меньше», - отметили ученые.

Эти утверждения базируются на нескольких простых и понятных мыслях. Первая: Украина не является участником глобальной геополитической игры. Украиной играют. Украина - нет. Поскольку сама не знает, чего хочет.

Вторая: никто не будет строить будущее Украины в интересах Украины, кроме самой Украины. Если Украина не будет целенаправленно строить свое будущее, ее будущее построят за нее другие. Но, естественно, в своих интересах.

Третья: Украина неконкурентоспособна ни в чем, кроме интеллекта.

«Мы хотим организовать диалог со всеми кому это интересно и важно, мы ищем партнеров, готовых тратить свои силы, возможности и деньги на решение вопроса, как сделать интеллект ресурсом развития страны», - резюмировали Владимир Никитин и Юрий Чудновский.