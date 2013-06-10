В суде Нью-Йорка возобновляется расследование против ЕЭСУ

В частности, UTICo просит суд взыскать с Тимошенко 18,3 млн долл. ущерба, нанесенного экс-руководителем ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка, сообщает РБК-Украина.

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долл. Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью закона об организованной преступности (RICO).

Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Юлия Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США, на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.

О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.