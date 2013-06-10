В Кабмине рассказали, что поможет обеспечить Украине прирост ВВП

Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян, передает телеканал БТБ.

«Важнейший ресурс, которым владеет Украина - это интеллектуальный потенциал», - сказал он, отмечает РБК-Украина.

Валерий Мунтиян напомнил, что с 1970-80 гг Украина занимала первое место в мире, по оценкам японских специалистов, по количеству открытий и изобретений. За 22 года независимости Украине удалось сохранить и преумножить этот ресурс: она занимает лидирующие позиции в мире в космической отрасли, авиастроении, агропромышленном комплексе. По словам Мунтияна, для реализации этого огромного потенциала Украине необходимо сочетание двух составляющих - притока инвестиций (на приемлемых для Украины условиях) и инноваций.

«Мы должны обеспечить благоприятную среду. Чтобы были реальные инвестиции в реальные сектора экономики, мы создали точки прорыва, чтобы мы могли реализовать свой, прежде всего, интеллектуальный потенциал. Потому что именно интеллектуальный потенциал даст нам наибольший рост», - сказал Мунтиян.

По его словам, ученые подсчитали, что наибольший эффект может дать инновационная модель экономики - инновации могут обеспечить прирост ВВП на 88%. «Сегодня инвесторы готовы вкладывать ресурсы только в перспективные страны. По данным ООН, образованность украинцев составляет 99,3%. Это надо использовать, поэтому я уверен: в Украину будут вкладывать инвестиции. Самое главное - сохранить активную молодежь. Потому что наша главная инвестиция, перспектива и спасение - это вложение средств в нашу молодежь. В наше будущее. Начиная с детского сада, школьного воспитания, высшего образования, научных работников - именно они являются ядром, которое сможет обеспечить функционирование инновационной экономики. И это дает надежду, что наши дети, наши внуки сделают то, что мы потеряли», - подчеркнул правительственный уполномоченный.

Он также отметил, что Украина проводит взвешенную внешнеэкономическую политику, чтобы не потерять ни один из важных для нее рынков: ни Евросоюза, ни Таможенного союза. «Главное - правильный подход, глубокая основательная оценка всех положительных и отрицательных моментов, связанных со сближением, как с Европейским, так и Таможенным союзами», - резюмировал Мунтиян.