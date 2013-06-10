СМИ: В Крыму продолжают эксплуатацию корпусов с аварийными балконами

Как сообщает ТСН.ua, за короткое время крымским Минтуризма были обнародованы данные о "черных списках" отелей, где не советуют селиться отдыхающим, и начал собственную масштабную проверку Госгорпромнадзор Крыма.

В то же время журналисты провели собственное расследование, обнаружив по крайней мере три объекта, условия проживания в которых (в частности, состояние балконов) представляют опасность для людей.

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Так, во все том же Симеизе один из корпусов противотуберкулезного диспансера "Красный маяк", построенный в начале ХХ века, имеет несколько балконов в крайне аварийном состоянии, закрепленных металлическими подпорками. Кроме того, общее состояние здания является очень неудовлетворительным - облупленные стены, штукатурка обваливается и плохо закреплены розетки, а душ с горячей водой местные жители могут принять только по пятницам и понедельникам с 8:00 до 20:00.

Также в гостинице "Крым" почти в центре Ялты местные инспекторы запретили пользоваться аварийными балконами. Однако на этот запрет никто не обращает внимания. Люди на них развешивают белье или выходят покурить.

В Феодосии, почти на центральной набережной, есть детский санаторий "Волна". Он расположен в здании, являющемся памятником архитектуры XIX века. Один из балконов этого памятника уже давно нуждается в ремонте и реставрации. Место под обгородили лентами, но официально его не признали аварийным, поэтому руководство этого государственного учреждения никто не слышит. Два дня назад в этот санаторий заехали 150 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Напомним, вечером 30 мая, в санатории «Юность» в Симеизе часть балкона на 3-м этаже обрушилась, когда на него вышли трое детей, в результате чего погибла 10-летняя девочка.

Санаторий был в «черном» списке Министерства курортов и туризма Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, профильное ведомство не рекомендовало туристам посещать ее.