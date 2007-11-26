МВД: за неделю раскрыты 8 организованных преступных группировок

Министерство внутренних дел Украины отчитывается, что за неделю подразделы по борьбе с организованной преступностью разоблачили 8 преступных группировок.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, в период с 9 по 16 ноября этого года, в частности, в Черниговской области закончено расследование уголовного дела по действиям преступной группы в составе десяти жителей Черниговской области, которые на протяжении 2004–2007 годов на территории г. Чернигова и Черниговской области совершили ряд краж товарно-материальных ценностей из магазинов, офисов, предприятий и организаций, в т.ч. похищение документов и печатей из городской и областной организаций.

На Харьковщине оперативники задержали заведующего отделениям психиатрической больницы во время получения взятки в сумме 400 долларов США. Как выяснилось, он в октябре текущего года незаконно, вне пунктов таможенного контроля переправил на территорию Российской Федерации неустановленным лицам двух граждан Украины, которые проходили лечение в указанном медицинском заведении, с целью последующей эксплуатации их труда. Теперь они возвращены в Украину.

В Одесской области разоблачена организованная преступная группировка в составе двух жителей г. Одессы и двух граждан Республики Молдова. Выяснилось, что последние в январе 2007 года путем обмана вывезли с Молдовы к Одессе двух гражданок этого государства, где продали их одесситам, которые заставили потерпевших заниматься проституцией.

В Днепропетровской области ликвидирована организованная преступная группировка в составе 9-ти местных жителей, которые на протяжении 2005-2007 годов создали ряд фиктивных предприятий, через расчетные счета которых осуществили незаконные финансовые операции на сумму свыше 450 миллионов гривен из перевода безналичных средств в наличность, формирование фиктивного налогового кредита и получения незаконного возмещения НДС из госбюджета. На счетах фиктивных предприятий арестовано 815 тысяч гривен. У задержанных изъято 10 компьютеров, в которых сохранялись документы "теневой" бухгалтерии, и 25 печатей фиктивных предприятий.

В Киевской области оперативники задержали главу земельной комиссии одного поселкового совета и трех членов комиссии, которые требовали и получили взятки в сумме 500 тысяч гривен от основателя общества с ограниченной ответственностью за содействие в оформлении и выдаче решений о передаче в частную собственность 6 земельных участков общей площадью 0,9 га.

На Кировоградщине стражи порядка разоблачили должностных лиц Государственной налоговой инспекции, которые в августе этого года подготовили и направили запрос в отдел Государственной исполнительной службы о возврате исполнительного письма без его выполнения, чем предоставили возможность одному частному предприятию скрыть от ареста средства производства и избежать штрафных санкций, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 528 тысяч гривен.

В Донецкой области милиционеры разоблачили должностных лиц одной из шахт, которые на протяжении этого года, путем фальсификации документов и фиктивного списания, разворовывали горно-шахтное оборудование, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 450 тысяч гривен.

В Автономной Республике Крым оперативники задержали должностных лиц Фонда госимущества, которые, злоупотребляя служебным положением, незаконно продали одному частному предприятию административное сооружение государственного предприятия, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 260 тысяч гривен.