Под Киевом маршрутка столкнулась с грузовиком

Сегодня вблизи Киева на трассе Киев-Вышгород около 19:00 произошло столкновение маршрутного автобуса с грузовиком.

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель маршрутного автобуса, который допустил столкновение с грузовиком, следовавшим в попутном направлении.

По информации РБК-Украина, в результате ДТП пострадали около 10 человек, из них четверо, включая водителя, в тяжелом состоянии госпитализированы.