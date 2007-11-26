Под Киевом маршрутка столкнулась с грузовиком
20:54, 26 ноября 2007Общество
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10 человек травмированы
Сегодня вблизи Киева на трассе Киев-Вышгород около 19:00 произошло столкновение маршрутного автобуса с грузовиком.
Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель маршрутного автобуса, который допустил столкновение с грузовиком, следовавшим в попутном направлении.
По информации РБК-Украина, в результате ДТП пострадали около 10 человек, из них четверо, включая водителя, в тяжелом состоянии госпитализированы.
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