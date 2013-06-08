Суд смягчил приговор осужденным за избиение журналиста

Один из осужденных - Виталий Карватюк освобожден в зале суда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам потерпевший редактор Василий Демьянив.

По его словам, суд рассматривал дело в выполнение постановления Апелляционного суда Ивано-Франковской области, который отменил «приговор Коломыйского горрайсуда от 19 апреля 2011 года в части осуждения Валерия Калюжного и Виталия Карватюка по ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины и в части осуждения Калюжного, по ст.342 ч.2 УК Украины. Дело в последней части направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом суда".

Демянив заметил, что суд принял во внимание то, что подозреваемые свою вину признали полностью и «искренне раскаялись», и сегодня присудил Карватюку 3 года и 16 дней, которые он фактически уже отсидел, и был освобожден из-под стражи в зале суда. Другому фигуранту дела Калюжному присуждено 3 года и 2 месяца. По словам Демянива, он «выйдет на свободу в октябре».

Редактор газеты считает, что суд не исследовал «орудий преступления», поэтому «вина их не доказана». По его мнению «это преступление делали не они». На вопрос, будет ли обжаловать решение суда, сказал: «Думаю, буду! На это имею 15 дней».

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2010 года в г. Коломыя Ивано-Франковской области было совершено нападение на редактора газеты «Коломийський вісник» Василия Демянива. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги. Он связывает преступление с профессиональной деятельностью, а в милиции назвали нападение бытовым ограблением.

19 апреля 2011 года Коломыйский горрайонный суд приговорил участников избиения Демянива к 4 и 7,5 лет лишения свободы.

В своей апелляции в Апелляционный суд Ивано-Франковской области пострадавший отмечал, что «осужденные лица не совершали против него преступных действий, они необоснованно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием, которое проводилось поверхностно». Потерпевший просил суд направить дело на дорасследование в милицию.

18 ноября 2011 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области удовлетворил апелляцию потерпевшего частично. Приговор Коломыйского горрайсуда от 19 апреля в 2011 г. в части осуждения Калюжного и Карватюка по ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 УКУ и в части осуждения Калюжного по ст.342 ч.2 КК Украины было отменено, а дело в этой части направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом суда. В остальном приговор суда остался без изменений.

14 декабря 2011 года Коломыйский горрайсуд начал повторное рассмотрение дела, выполняя постановление Апелляционного суда Ивано-Франковской области.