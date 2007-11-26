В Египте в ДТП попал автобус с украинскими туристами

17:14, 26 ноября 2007
Общество
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При аварии пострадали 15 человек

По сообщению Посольства Украины в Арабской Республике Египет, сегодня, 26 ноября, на трассе Таба-Каир в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с гражданами Украины и России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали 15 человек. На данный момент Посольство изучает обстоятельства ДТП и выясняет данные об украинских туристах с целью предоставления им необходимого содействия и помощи.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в АРЕ и в Департаменте консульской службы.

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