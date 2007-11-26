ГАИ сдала на металлолом 400 козырных номеров

16:18, 26 ноября 2007
Общество
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Знак "222" передадут в музей МВД

НомераСегодня в Киеве сотрудники Госавтоинспекции уничтожили почти 400 специальных номерных знаков со служебных автомобилей высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, таблички с номерными знаками разрезали на станке и превратили в металлолом на территории столичного МРЭО-5.

Комментируя это событие, начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Алексей КАЛИНСКИЙ отметил: «Сегодня МВД отчиталась перед Президентом Украины, Кабинетом Министров о стопроцентном выполнении указа». (13 ноября 2007 года глава государства Виктор ЮЩЕНКО издал указ "Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств" – УНИАН).

По словам А.КАЛИНСКОГО, во исполнение этого указа были изъяты и сегодня утилизированы 224 специальных номерных знака. При этом он отметил, что номерной знак, предназначенный для автомобиля Президента, В.ЮЩЕНКО не получал и не использовал, а номерной знак «222» хоть и был изготовлен, не закреплялся за ни одним из высокопоставленных должностных лиц. В связи с этим он будет передан в Музей МВД.

Также сегодня параллельно с указанным количеством специальных номерных знаков, которые были изъяты на протяжении этого месяца согласно указу Президента, были уничтожены еще 175 номеров, которые выдавались народным депутатам предыдущих созывов, Кабинету Министров и были аннулированы соответствующим указом МВД в 2005 году.

Отвечая на вопрос журналистов, А.КАЛИНСКИЙ отметил, что утилизированные номерные знаки будут взвешены, оприходованы и сданы на металлолом.

А.КАЛИНСКИЙ еще раз напомнил, что вместо сданных ГАИ спецномеров высокопоставленные должностные лица получат обычные номерные знаки, которые выдаются на все автомобили.

 

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