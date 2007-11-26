ДТП в Луганске: пострадали 6 пассажиров маршрутки

В городе Луганске 48-летний местный житель, водитель частного предприятия, не справился с управлением маршрутным микроавтобусом “Газель”, выехал на обочину и наехал на электроопору.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в результате аварии шесть пассажиров транспортного средства госпитализированы.

Всего за сутки работниками Госавтоинспекции зафиксировано 27 505 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями, в том числе 1 428 фактов управления транспортом лицами в нетрезвом состоянии. Осуществлены выезды и оказана помощь пострадавшим в 167 дорожно-транспортных происшествиях, во время которых 23 человека погибли и 210 получили травмы.