Создание ЗСТ с ЕС увеличит приток инвестиций в Украину - Пятницкий

Эти изменения ощутит не только бизнес, но и рядовые украинцы. Об этом заявил Валерий Пятницкий, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции.

«Самой большой частью Соглашения об ассоциации с ЕС являются положения о создании зоны свободной торговли. ЕС — один из самых больших рынков: 27 государств, более 500 млн. населения с уровнем ВВП на душу населения 25,1 тыс. евро. Кроме того ЕС имеет высокие стандарты и строгие требования к качеству продукции. Ожидаемые выгоды можно условно разделить на два вида: для бизнеса и для населения Украины. Подписывая соглашение, Украина в первую очередь ожидает получить доступ на рынок ЕС с помощью снижения ввозных пошлин и гармонизации требований к качеству продукции. Учитывая высокий уровень защиты рынка, для экспортеров это будет означать повышение конкурентоспособности их продукции не только на рынке ЕС, но и на рынках третьих стран», — рассказал Пятницкий.

Он отметил, что учитывая перспективу имплементации законодательства ЕС, ожидаются также и позитивные изменения на внутреннем рынке Украины, которые непосредственно смогут ощутить на себе рядовые граждане. Это касается, например, расширения ассортимента товаров, снижения цен на импортную и отечественную продукцию, повышение качества товаров, в первую очередь продуктов питания.

«Украина – интересный, развивающийся рынок с большим потенциалом не только потребления, но и производства. На сегодня ЕС является самым большим инвестором в нашей экономике. Соглашение об ассоциации предполагает гармонизацию законодательства Украины и ЕС, а также стандартов в таких сферах как налогообложение, управление финансами, бухучёт. Это намного упростит для европейских инвесторов создание и ведение бизнеса в Украине, сделает благоприятным бизнес-климат и привлечёт ещё больше инвестиций в нашу страну», — уверен Валерий Пятницкий.