Официальный курс валют на 6 июня

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 6 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 5 июня – 799.3000) 100 EUR – 1044.4453 (на 5 июня – 1046.4436) 10 RUR – 2.4992 (на 5 июня – 2.5108) Все курсы валют на 6 июня

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