Официальный курс валют на 6 июня
04:00, 06 июня 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
100 долларов будут стоить 799,3 гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 6 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 5 июня – 799.3000)
100 EUR – 1044.4453 (на 5 июня – 1046.4436)
10 RUR – 2.4992 (на 5 июня – 2.5108)
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