Завтра в Украине опять похолодает

Завтра в западных, северных и центральных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег, местами метели, на дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, прогнозируется снижение температуры ночью до 1-6° мороза, днем до 2° мороза - 3° тепла; в Карпатах ночью до 7-11° мороза, днем до 0-5° мороза. В восточных областях и южной части дожди, ночью и утром местами сильные дожди, днем с переходом в мокрый снег. Температура 1-6° тепла. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами 25-28 м/с.

28-29 ноября - облачно с прояснениями. 28 ноября небольшой снег, мокрый снег (в Крыму умеренные осадки), местами метели; 29 ноября без осадков, только в западных и северных областях местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, 28 ноября местами порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье до 24 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части, а 29 ноября и на Прикарпатье 1-6° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 28 ноября 4-9° мороза, 29 ноября 1-6° мороза.

30 ноября в восточной и южной части небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. 1 декабря в Украине мокрый снег и дождь. Температура ночью 30 ноября 2-8° мороза, 1 декабря 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в южной части ночью 30 ноября 0-5° мороза, 1 декабря 0-6° тепла, днем 4-10° тепла.

2-3 декабря в южной части и восточных областях без существенных осадков, на остальной территории небольшие осадки; 4-6 декабря в Украине небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем от 1° мороза до 5° тепла, в южной части 4-10° тепла с понижением 5-6 декабря до 1-7° тепла.

В Киеве и области во вторник ожидается небольшой мокрый снег, местами метели, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром, днем порывы 15-18 м/с. Снижение температуры ночью до 1-6° мороза, в Киеве до 1-3° мороза; днем около 0°.

28-29 ноября - облачно с прояснениями. 28 ноября небольшой снег и мокрый снег, слабая метель; 29 ноября ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, 28 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

30 ноября утром и днем местами небольшие осадки, 1 декабря временами мокрый снег и дождь (днем небольшой). Температура ночью 30 ноября 2-7° мороза, 1 декабря 0-5 мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.