В Крыму и на западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в западном регионе из-за вторжения арктического воздуха метеорологи прогнозируют резкое изменение погодных условий и снег.

По сообщению управления МЧС во Львовской области, в Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный снег, местами налипание мокрого снега на линии электропередач и связи, метели, на дорогах гололед.

Ветер может усилиться до 17-22, местами до 25-30 метров в секунду.

В то же время в Крыму сегодня, а также завтра и послезавтра метеорологи прогнозируют сильные дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег, гололедицу, в горах метели, снижение температуры – до 5 градусов мороза ночью, днем около нуля.

Ненастье будет сопровождать шквальный ветер скоростью до 22, в горных районах до 25-30 метров в секунду.

Две недели тому назад из-за ухудшения погоды в Украине без света остались почти две с половиной тысячи населенных пунктов.

Радио Свобода