RU Music настаивает: автоматы были, применения силы не было

Телекомпания “RU Music” опровергает заявление Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о применении силы к ее сотрудникам.

Об этом идет речь в комментарии пресс-службы телеканала “RU Music”, который был предоставлен «Телекритике» по поводу инцидента 23 ноября, когда, по версии Нацсовета, к ее сотрудникам во время проведения проверки была применена физическая сила.

Как отмечается в комментарии, 23 ноября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал возражение телеканала относительно порядка проведения внеплановой проверки. Возражения были оформлены в виде официального письма и переданы в общий отдел Нацсовета. В письме были изложены причины, по которым внеплановая проверка телекомпании не может быть законной.

“Что же касается самой проверки, то, естественно, представители Нацсовета были допущены в помещение телекомпании, им были обеспечены условия для работы и все запрошенные ими документы”, - отмечается в комментарии.

По информации телекомпании, сотрудники Нацсовета, которые пришли проверять “RU Music”, начали свою работу 21 ноября, 22 ноября им были подготовлены все запрошенные документы, в частности и конфиденциальные документы телекомпании. 23 ноября настоящие документы должны были быть представлены представителям Нацсовета официально для подписания соответствующего акта проверки.

“К сожалению, 23 ноября после более тщательного изучения документов на проведение внеплановой проверки юридической службой канала выяснилось, что приказ на проведение внеплановой проверки №6/539 от 15 ноября не содержит оснований, которые являются необходимыми для проведения таких проверок (согласно инструкции самого же Нацсовета), о чем мы и сообщили Нацсовет в упомянутом выше письме», - говорится в комментарии пресс-службы.

Дальше, по словам представителей канала, один из представителей Нацсовета «завладел подготовленными для проверки документами без соответствующего оформления необходимых в таких случаях актов». Руководство канала предложило вернуть документы и вернуться 26 ноября с правильно оформленными документами, но представитель Нацсовета отказался, сообщает телеканал.

«Руководство канала обратилось в службу охраны офисного центра, где “RU Music” арендует офисные помещения, с просьбой вызывать милицию. Помещения офисного центра охраняются, в частности и сотрудниками Государственной службы охраны, то есть официально наделенными полномочиями вооруженными сотрудниками МВД в форме», - отмечает пресс-служба канала. Вмешательство в конфликт вооруженных автоматами людей канал объясняет тем, что «причина вызова милиции не была разъяснена, поэтому начальник охраны офисного центра принял решение задействовать бойцов ГСО».

«Узнав о причине вызова, охрана затребовала от представителей Нацсовета показать любой документ, который мог бы свидетельствовать о законном изъятии документов у руководства телеканала. Таких предоставлено не было учитывая их отсутствие, потому охрана предложила вернуть документы, что и сделал представитель Нацсовета. Потом представителей Нацсовета попросили покинуть здание офисного центра, поскольку в них не оказалось пропуска на пребывание на его территории. Представители Нацсовета были проведены к выходу, никакой физической силы к ним, естественно, не применяли», - сообщает “RU Music”.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что ее работников, которые пришли проверить деятельность ООО „АР Ю МЮЗИК” “RU Music”, вытолкали из помещения телекомпании вооруженные автоматами люди.