В Донецкой области в больнице расстреляли врача

В г. Славянск Донецкой области преступник ворвался в больницу и из обреза расстрелял врача.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, около часа ночи 25 ноября в горбольницу №1 г. Славянска с диагнозом "алкогольная интоксикация" была доставлена девушка, 1988 года рождения.

Первую медицинскую помощь ей оказал дежурный врач, 1977 г. р. Вскоре в больничную палату ворвался 25-летний знакомый девушки, которому якобы показалось, что обращение доктора с пациенткой выходит за рамки врачебных полномочий. Молодой человек вытащил обрез и выстрелил доктору в шею и скрылся. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Принятыми мерами розыска злоумышленник был задержан. Он уже дал признательные показания, оружие изъято. Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно судим за причинение телесных повреждений средней тяжести.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.