Американца, продававшего украинцам секреты миллионеров, суд освободил под залог

Конотопский горрайонный суд Сумской области 19 ноября вынес постановление об избрании в отношении гражданина США Роберта ФЛЕТЧЕРА меры пресечения в виде залога в 32 тысячи гривен и освобождения из-под стражи.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Как говорится в сообщении, на днях в ряде СМИ появились материалы о якобы исчезновении задержанного пограничниками 9 ноября Р.ФЛЕТЧЕРА, который пытался пересечь украинско-российскую границу в пункте пропуска «Хутор Михайловский» с поддельным паспортом гражданина Украины.

Госпогранслужба имеет в своем распоряжении информацию о том, что 14 ноября дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение (попытка) государственной границы Украины) в отношении Р.ФЛЕТЧЕРА было направлено в Сумской районный суд, который вынес решение о наложении на указанного гражданина взыскания в виде 10 суток административного ареста. В тот же день задержанный был передан в Изолятор временного содержания Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

15 ноября сотрудники Линейного отдела по станции «Конотоп» УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге перевели задержанного в изолятор временного содержания Линейного отдела г. Конотопа, а следователем данного линейного отдела было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

Как сообщал УНИАН, ранее в украинской прессе появилось сообщение о том, что уже несколько месяцев в различных городах Украины можно увидеть рекламу на биг-бордах тренинга Р.ФЛЕТЧЕРА «Секреты миллионеров». Он позиционирует себя как успешного американского богача, который готов поделиться своими знаниями с украинцами. Правда, стоит это удовольствие недешево - полный срок обучения 3 тысячи долларов. Однако высокая цена украинцев не отпугивает. График тренингов Р.ФЛЕТЧЕРА, который можно найти на сайте его компании Global System Training, расписан до 29 декабря.

Р.ФЛЕТЧЕР занимается в Украине организацией тренингов, привлекая средства украинских граждан. Во всех его действиях есть признаки финансовой пирамиды, утверждают СМИ и добавляют, что в США кто-то его обвинил в мошенничестве.