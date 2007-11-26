Кассир Приватбанка перехитрила грабителя

Благодаря хладнокровию кассира удалось предотвратить ограбление отделения «ПриватБанка» в Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, в Никополе (Днепропетровская область) в отделение по проспекту Трубников, 52 зашел мужчина и, подойдя к окошку кассы, подал кассиру бумажную записку с текстом, выполненным от руки печатными буквами: «Это ограбление! Давай все деньги, а то застрелю. Fox». В это время в зале отделения сотрудники обслуживали клиента, на вошедшего внимания не обратили, поскольку он не произнес ни единого слова.

Кассир-операционист, работающая в банке более 13 лет, прочитав записку, денежные средства из кассы грабителю не отдала, а, затягивая время, написала на этом же листке ответ: «Мне еще не привезли сумку, деньги будут позже». Грабитель, прочитав ответ, из отделения быстро вышел.

Сотрудники безопасности банка на место происшествия вызвали милицию. Следственно-оперативной группой была изъята записка, оставленная в кассе грабителем. При пересчете наличных в кассовом узле недостачи и излишков не обнаружено, ущерб предотвращен.

Как сообщалось, 22 ноября в Коростене (Житомирская область) при попытке ограбить филиал "ПриватБанка" задержан 20-летний местный житель. Он зашел в помещение банка и под угрозой применения гранаты, которая якобы находится в кармане его куртки, требовал у кассира 2 тыс. грн. У задержанного никаких взрывчатых веществ работники милиции обнаружили. По данному факту ведется расследование.