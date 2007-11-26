28 ноября в 10-30 в УНИАН состоится презентация книжной коллекции «Великие имена XIX века». 28 ноября в Украине стартует самый масштабный книжный проект в истории страны – газета «Комсомольская правда» в Украине» напечатает более 1 миллиона экземпляров художественных книг. Коллекция классической литературы – 30-томный сборник «Великие имена XIX века» - будет продаваться по минимально возможной для книг цене. Участники: главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Украине» Андрей Хрусталев, министр культуры и туризма Юрий Богуцкий, министр образования и науки Станислав Николаенко, а также команда КВН «ЧП Минск», группа «Тик», Влада Литовченко. После пресс-конференции звезды выйдут на улицу, чтобы продавать книгу киевлянам. Все средства, собранные звездами в этот день, будут потрачены на покупку учебников для киевского детского дома (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 205-43-00, 205-43-03, press@umh.com.ua