Европа советует украинцам поучиться у Польши

В Киеве начинается конгресс международных неправительственных организаций Совета Европы. Представители третьего сектора стран Восточной Европы будут обсуждать роль не государственных организаций в укреплении демократии и развития гражданского общества.

По инициативе Совета Европы в Киеве соберутся около 200 представителей неправительственных организаций из Беларуси, России, Польши и Украины. На протяжении двух дней они будут дискутировать об усилении сотрудничества и путях сотрудничества с государственными органами. Для Украины эта тема является чрезвычайно актуальной, поскольку гражданское общество здесь лишь начинает формироваться, поэтому международное сообщество должно поддержать этот процесс, считает представитель генерального секретаря Совета Европы Оке Петерсон: „Роль общества чрезвычайно важна в тех процессах, которые проходят в настоящее время в Украине. И это одна из предпосылок демократического развития страны... Поскольку это вопрос не только для политиков и СМИ, но и для простых людей”. Оке Петерсон подчеркнул, что украинская демократия еще молода и слишком подвержена влияниям, поэтому украинцам строить гражданское общество стоит поучиться у Польши, где необратимость этих процессов уже не ставится под сомнение.

Немецкая волна