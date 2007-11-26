Черновецкий отпраздновал день рождения

В воскресенье, 25 ноября, столичному градоначальнику Леониду Черновецкому исполнилось 56 лет.

Особых приготовлений и большой вечеринки он устраивать не стал, решил отметить очередную годовщину традиционно вместе с детьми и внуками, пишет газета "Сегодня". "Дозвониться к нему было практически невозможно, наверное, принимал много пожеланий. Лично от себя подарю книгу о лучших битвах мира", - рассказал близкий к семье именинника депутат Киеврады Сергей Березенко. Поскольку мэр - человек не бедный, при этом он не раз заявлял, что дорогие подарки не принимает, то депутаты и чиновники планируют дарить ему что-то просто милое сердцу. Например, депутаты его фракции решили купить картину с видом Киева. Свою книгу "Крах партийного колосса" (о развале СССР) с автографом при встрече подарит и Иван Салий, в прошлом замглавы КГГА. Есть ли в этом какой-то намек, бывший заммэра не сказал. Зато признался, что думал подарить хорошую дорогую выпивку, но мэр не пьет, так что смысла не было.