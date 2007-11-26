Томенко: Партия регионов мечтает о ”подковерных ситуациях”

Блок Юлии Тимошенко не поддержит ни одну кандидатуру на должность председателя Верховной Рады Украины в случае, если не будет создана демократическая коалиция.

Об этом сегодня в эфире «5-го канала» заявил народный депутат Украины, заместитель лидера фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, в случае, если к четвергу БЮТ и НУ-НС не будут иметь необходимого количества подписей для создания коалиции, тогда будет ситуативное избрание руководства Верховной Рады. «И тогда будут разные подковровые комбинации, которые будет очень сложно проанализировать», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО убежден, что именно о таком сценарии «мечтает» фракция Партии регионов.

Он отметил, что БЮТ боится функционирования парламента в условиях отсутствия коалиции. «Если не будет 226 голосов, коалиция не будет провозглашена, и кто-то выдвинет, например, Ивана ПЛЮЩА на должность спикера, то БЮТ не даст ни одного голоса», - сказал он.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, БЮТ не будет поддерживать ни одной кандидатуры от НУ-НС при условии отсутствия коалиции, даже если это будет Вячеслав КИРИЛЕНКО. «При всем том, что это наш союзник и наш коллега, так же само мы будем убеждать «Нашу Украину» не голосовать», - сказал Н.ТОМЕНКО, объясняя это тем, что «новую власть в Украине нужно строить системно».