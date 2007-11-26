Житомирской научной библиотеке присвоили имя Олега Ольжича

К празднованию в Украине 100-летия со дня рождения поэта и общественно-политического деятеля Олега Ольжича Житомирской областной универсальной научной библиотеке присвоено его имя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА на мероприятии в память о жертвах Голодомора в Житомире.

"Я подписал распоряжение, которым областной универсальной научной библиотеке присвоено имя нашего земляка, участника украинского освободительного движения, выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, поэта и публициста Олега Ольжича", – сказал председатель ОГА.

Справка. Олег Кандыба (псевдоним Олег Ольжич) — украинский поэт и археолог, деятель Организации украинских националистов. Сын писателя и поэта Александра Олеся (Кандыбы).

Родился в 1907 г. в Житомире. В 1917—1923 учился в Пуще-Водице около Киева. В 1923 эмигрировал вместе с родителями в Чехословакию.

В 1924-29 учился в Карловом университете в Праге, изучал археологию в Украинском Свободном Университете, защитил докторскую диссертацию на тему «Неолитическая керамика Галиции». В 1938 г.читал лекции в Гарвардском университете.

В молодости вступил в украинское националистическое движение. С 1929 — член ОУН, выполнил ряд ответственных заданий Провода ОУН, в первую очередь Евгения Коновальца. В 1937 возглавил культурно-просветительскую референтуру Провода. В 1939—1941 возглавлял Революционный трибунал ОУН, входил в Провод ОУН.

В начале Великой Отечественной войны был одним из руководителей «походных групп ОУН» (сторонников А. Мельника), прибывших на Украину для формирования органов полиции и местной администрации. Вместе с Основной походной группой Ольжича в Киев прибыло военизированное формирование «Буковинский куринь». В 1941—1942 О. Кандыба жил в Киеве, налаживал сеть ОУН (М) на Украине, в октябре 1941 стал одним из организаторов Украинского Национального Совета.

25 мая 1944 арестован гестапо во Львове, помещён в концлагерь Заксенхаузен. Погиб в ночь с 9 на 10 июня 1944 г.