В городе Макеевка Донецкой области у местного жителя правоохранители изъяли 400 г взрывчатки и электродетонатор.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

Всего за сутки за незаконное хранение оружия задержаны 35 человек. У правонарушителей изъято 2 винтовки, 2 пистолета, 3 обреза охотничьих ружей, 7 единиц самодельного огнестрельного оружия, граната, 1 кг взрывчатки и 792 патрона.