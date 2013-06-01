Сегодня отмечают Международный день защиты детей

Учрежденный Международной демократической организацией женщин в 1949 году, День защиты детей впервые провели в 1950. Практически сразу инициатива была поддержана ООН.

В Украине День защиты детей отмечается с 1998 года.

Сегодня десятки стран во всем мире, в том числе и Украина, проводят различные мероприятия с целью обратить внимание общественности на проблемы и необходимость защиты прав несовершеннолетних.

В частности, сегодня детей и их родителей поздравил премьер-министр Украины Николай Азаров.

В поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале, Азаров отмечает, что этот день призван напоминать обществу об ответственности за воспитание и защиту подрастающего поколения, необходимость соблюдения прав ребенка, борьбы с эксплуатацией детского труда, защиты от физического и психологического насилия, решения проблем сиротства и охраны здоровья детей.

«Украина является одной из первых среди стран, которые ратифицировали Конвенцию о правах ребенка, и мы активно совершенствуем национальное законодательство по защите прав детей в соответствии с международными стандартами», - отметил премьер.

По словам Азарова, на выполнение социальных инициатив Президента Украины правительством создаются надлежащие условия для развития детей, улучшения материального положения семей с детьми, их социальной поддержки и защиты, что способствует обеспечению гарантий реализации прав и законных интересов детей.

Приоритетом государственной политики является забота о детях, оставшихся без родительской опеки и которым особенно необходима поддержка государства, добавил Азаров.

«Судьба детей, защита их прав и человеческого достоинства - это главное, что должно объединить все украинское общество. Каждый из нас должен помнить - чужих детей не бывает, дети - будущее нашего государства», - подчеркнул он.

Кроме того, обращаясь к детям, Азаров пожелал, чтобы в их сердцах не было места разочарованию и безразличию. «Верьте в собственные силы, наполняйте свою жизнь интересными и добрыми делами, яркими впечатлениями и встречами. Пусть воплощаются в жизнь все замыслы, открываются новые возможности для самореализации и творческого развития. Знайте, что общество становится лучше благодаря вам», - отметил премьер.