На юге и востоке Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность
00:34, 01 июня 2013Общество
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В течение 31 мая - 6 июня в Крыму, Херсонской и Николаевской областях будет сохраняться чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
Соответствующее предупреждение размещено на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Также сообщается, что в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях будет высокая (4-го класса), местами – чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
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