На юге и востоке Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Соответствующее предупреждение размещено на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Также сообщается, что в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях будет высокая (4-го класса), местами – чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.