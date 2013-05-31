Места самого загрязненного воздуха в Киева (исследование)

В числе высоко загрязненных районов столицы также находятся Московская площадь, площадь Победы, проспекты Победы и Оболонский. Повышенное загрязнение исследователи наблюдают на улице Попудренко, Довженко, Стражеско и на бульваре Леси Украинки. Более низкий уровень загрязнения зафиксирован на улице Лазо, на территории Национального комплекса "Экспоцентр" и в районе Багриновой горы.

Индекс загрязненности атмосферного воздуха в столице в апреле этого года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на одну ступень - до «высокого». Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень загрязнения воздуха снизился за счет уменьшения содержания диоксида азота и фенола (промышленные загрязнители).

В столичном воздухе исследователи обнаружили более 20 загрязняющих веществ.

Справка УНИАН. Центральная геофизическая обсерватория гидрометслужбы Украины с декабря 2005 года вошла в структуру управления МЧС Украины.

ЦГО проводит исследование атмосферного воздуха Киева на 16 стационарных постах.