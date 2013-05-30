Прокуратура расследует избиение адвоката в милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, 24 мая за медицинской помощью к врачам обратился мужчина, который утверждал, что его избил в своем служебном кабинете начальник Белоцерковского горотдела милиции № 2. Предварительный диагноз мужчины, установленный врачом скорой медицинской помощи, – растяжение связок левого плечевого и лучевого суставов. Предварительно установлено, что мужчина представился адвокатом, после общения с должностным лицом милиции обратился к врачам.

В тот же день прокуратурой города Белая Церковь сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).