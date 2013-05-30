В Киеве на Шулявке горит высотка (фото)

Очень сильный пожар в высотном доме по ул. Гетьмана, 1б (возле метро Шулявская) охватил сразу 18 этажей - с 4-го по 21-й. Люди, к счастью, успели выбежать из здания. Как сообщили корреспонденту «Сегодня» пожарные на месте ЧП, огонь бушует около получаса.

Высотку отключили от электроэнергии. Чтобы справиться с огнем, пожарные заливают пламя из двух машин, но напора хватает только до 15 этажа. Как будут ликвидировать пожар на шести верхних этажах, пока непонятно.

По первой, предварительной версии, огонь вспыхнул из-за проводки.

Очевидцы говорят, что перед пожаром произошел взрыв. Об этом корреспонденту рассказала консьерж дома. «Взрыв был достаточно сильный. Он прогремел в одном из офисов на нижних этажах. После этого вспыхнул огонь и распространился вверх по обшивке дома», - говорит консьержка.

Она считает, что услышав именно этот взрыв, жители ближайших этажей начали выбегать из дома.