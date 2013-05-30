Забег на шпильках собрал больше журналистов, чем участников (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, эта акция собрала больше журналистов, чем участников — в акции приняли участие немногим более 10 участниц.

Победила продавец Наталия Бутенко. Несмотря на высоту каблуков в 10-12 см, она первой пришла к финишу. Девушка получила сертификат на ремонт обуви на сумму 300 грн.

Потом участники акции переместились в городской совет. Перед зданием они выставили валенки, калоши и лапти, считая их обувью, позволяющей ходить по тротуарам Чернигова. Участницы акции, которая быстрее была похожа на флэш-моб, прошли под музыку по проезжей части улицы (движение транспорта было временно приостановлено), а затем устроили непродолжительные танцы. Правда, вместо анонсированного хождения в обуви без каблуков, большинство девушек были на каблуках и дефилировали по улице, как по подиуму. Их приглашения прохожих присоединиться к акции оказались безрезультатными.

Участницы акции поддержали резолюцию, в которой состояние тротуаров в городе назвали "катастрофическим" и потребовали произвести ремонт. В управлении жилищно-коммунального хозяйства городского совета, существующее состояние тротуаров объяснили ограниченным финансированием. Но сообщили, что в этом году планируется ремонт тротуаров двух центральных улиц Чернигова.

Акцию "Забег на шпильках" и "модное дефиле в валенках, калошах, лаптях и т.п." перед городским советом организовали активистки разных общественных организаций. Свой протест они назвали не политическим. Женщины выразили убеждение, что их неординарные действия привлекут внимание руководства города и побудят принять меры, чтобы тротуары в Чернигове позволяли ходить по ним на высоких каблуках.