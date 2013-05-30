В Тернополе посреди дороги внезапно сгорел автомобиль (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, пожар произошел сегодня около 15.30 на ул. Русской вблизи перекрестка.

Когда начался пожар в моторном отсеке, водитель автомобиля ВАЗ-21099 остановился посреди дороги и пытался самостоятельно потушить огонь, однако это ему не удалось. Следовательно, он начал предостерегать прохожих, чтобы не подходили близко к автомобилю, ведь тот может взорваться.

Поскольку оперативно перекрыть движение не удалось, мимо пылающего автомобиля продолжал ездить общественный транспорт и автомобили. При этом территория вокруг было сильно задымлена.

Прибывшие вскоре спасатели затушили огонь.

Сейчас причины возгорания устанавливаются. Одной из версий является возгорание электропроводки.