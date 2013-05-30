В Украине за семь лет открылось 533 детских дома

Во время рабочего визита в Одесскую область первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов вместе с министром социальной политики Натальей Королевской посетили детский дом семейного типа, созданный Александром и Любовью Литвин.

Этот детский дом семейного типа начал свою работу в 2008 году – сейчас в нем созданы все условия для проживания и воспитания детей. В целом, кроме двух собственных совершеннолетних сыновей, в семье Литвин еще проживают один усыновленный ребенок и восемь детей-воспитанников. В доме царит любовь, уважение и взаимопонимание.

Сергей Арбузов подчеркнул, что создание детских домов семейного типа – важное направление, которому уделено значительное внимание в программе Социальных инициатив Президента Украины. Поэтому данный вопрос находится под личным контролем Виктора Януковича.

«Обязанность государства – помогать приемным семьям, создавать достойные условия для детей, лишенных родительской опеки. Они должны иметь возможность найти свое место в жизни, вырасти здоровыми, получить образование и также создавать собственные семьи. Уверен, что их забота о собственных детях будет самоотверженной», – отметил первый вице-премьер-министр Украины.

Сергей Арбузов и Наталья Королевская в кругу семьи Литвин выпили чаю и пообщались с их воспитанниками. Чтобы дети росли всесторонне развитыми и заботились о своем здоровье, гости подарили семье спортивные тренажеры.

В свою очередь, Любовь Литвин от имени всей семьи поблагодарила за помощь. «За последние несколько лет заметно, как растет соответствующая помощь и забота государства. Очень важно, чтобы дети росли и чувствовали родительскую поддержку. У нас, например, уже десять детей достигли совершеннолетия, и все остаются проживать одной семьей», – подчеркнула Любовь Литвин.

Следует отметить, что в последние годы количество детских домов семейного типа, а также их воспитанников, постоянно растет. Так, в конце 2006 года в Украине функционировало 234 детских дома семейного типа, в которых воспитывались 1462 ребенка. А по состоянию на 01.04.2013 года в государстве уже действует 767 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 5131 ребенок.

Напомним, что 30 мая 2013 года первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов вместе с министром социальной политики Натальей Королевской побывали с рабочим визитом в Одесской области. Главные пункты в программе визита – посещение детского центра «Молодая гвардия», реабилитационного центра для детей с поражением нервной системы Одесского областного фонда реабилитации детей инвалидов «Будущее». Также они побывали в Одесском доме-интернате для детей-инвалидов.