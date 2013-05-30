В Кабмине обещают разобраться с рейдерскими захватами берегов Одессы

Об этом во время рабочего визита в город сообщил председатель Комиссии, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Я уверен, что вопрос рейдерских захватов, и в Одесском регионе в частности, нужно решать – все жители должны иметь равноправный доступ к береговой линии. Я дам поручение соответствующим органам, чтобы этот вопрос подробно изучили», – заявил Сергей Арбузов.

Он также пообещал, что факты захвата одесских склонов будут рассмотрены на первом же заседании комиссии. Ведь одна из ее основных задач – противодействие нарушениям земельного законодательства.

Как известно, 28 мая Кабинет министров возобновил деятельность Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий, а также назначил ее председателем первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. По его словам, работа такой комиссии – серьезный шаг со стороны государства, который поможет решить многие проблемы бизнеса в Украине.

Кроме того, Сергей Арбузов пообещал, что комиссия будет работать прозрачно. «Мы будем работать публично, будем показывать прессе, что делаем. Я думаю, что создание такой комиссии – очень серьезный шаг для ситуации, в которой мы сегодня находимся», – заявлял ранее первый вице-премьер-министр Украины.

Справка. Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий была образована постановлением Кабинета министров Украины № 257 от 21 февраля 2007 г.

Сегодня она называется Межведомственная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий. Одна из ее основных задач – защита прав инвесторов, усиление противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий, нарушениям земельного законодательства. Также комиссия готовит предложения по формированию и реализации государственной политики в этой сфере, разрабатывает комплекс мероприятий по защите прав инвесторов, противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий, нарушениям земельного законодательства и т.д.