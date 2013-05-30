В МинАПК похвастались ростом экспорта зерновых на 2 миллиона тонн

Так, с начала 2012/2013 маркетингового года по состоянию на 28 мая отечественные аграрии отправили за границу более 21,6 миллиона тонн зерновых. А это на 2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Следовательно, Украина активно увеличивает свое присутствие на мировом зерновом рынке, подтверждая свои лидерские позиции. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Недавно на Международном зерновом форуме, проходившем на «АГРО-2013», ведущие международные игроки на рынке зерна отметили растущую роль Украины в решении этого вопроса. Поэтому важно, что с каждым годом Украина наращивает экспорт зерновых, подтверждая свои лидерские позиции. Так, по состоянию на 28 мая отечественные аграрии отправили за границу более 21,6 миллиона тонн зерновых. А это на 2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Министр напомнил, что по прогнозам экономистов ФАО, к 2021 году Украина выйдет на 6 место в мире по экспорту пшеницы и 3-е − по экспорту фуражных зерновых, в частности кукурузы.

«Мы уже подтверждаем это положительной динамикой экспорта отечественного зерна. Так, пшеницы мы уже поставили на внешние рынки более 6,6 миллиона тонн. То есть почти на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году. Высокие показатели экспорта сохраняет и кукуруза − ее уже отправили за рубеж более 12,6 миллиона тонн», − сообщил глава ведомства.

Также Николай Присяжнюк добавил, что в Украине продолжают усиленно работать над повышением урожайности, чтобы нарастить объемы урожая.