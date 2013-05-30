Эксперт назвал преимущества от «наблюдения» в ТС

«Сегодня ситуация такова, что Украина не может повернуться спиной ни к Европейскому Союзу, ни к Таможенному союзу. В то же время сегодня не время для вступления Украины в Таможенный союз. Я считаю, это больше вопросом политическим, который в объединение страны ничего хорошего не привнесет», - отметил Грицаенко.

При этом эксперт отметил, что оставаться полностью вне этой структуры неправильная политика. В частности, Грицаенко уточнил, что огромный товарооборот в рамках стран ТС составляет главный интерес нашей страны к нему.

В то же время, по его словам, статус наблюдателя наиболее оптимальная форма сотрудничества с ТС.

«Для Украины крайне важно найти оптимальную форму сотрудничества с Таможенным союзом. Лично я считаю, что статус наблюдателя на сегодняшний день является наиболее оптимальным. Не вступая в структуру, Украина будет участвовать в рамках заседаний органов Таможенного союза, наблюдать за процессом принятия решений, законодательства. В то же время, даже если мы не будем иметь права голоса, то зная заранее, какое законодательство будет приниматься, какие ограничительные меры будут применяться, Украина сможет даже в рамках неформальных консультаций принимать меры», - заметил эксперт.

Напомним, что ранее Президент Украины Виктор Янукович прогнозировал, что меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе Единого экономического пространства РФ, Беларуси и Казахстана будет подписан на саммите Содружества Независимых Государств в Минске.