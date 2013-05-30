Эксперты пророчат Украине лидерство в экспорте пшеницы

За это время поставки отечественной пшеницы на внешние рынки вырастут на 60%. Это позволит Украине занять шестое место в мире по объемам экспорта пшеницы. Следовательно, по оценкам экономистов, Украина окончательно закрепит за собой статус ведущего мирового экспортера зерна.

В последние годы страны Черноморского региона, в том числе и Украина, усиливают свое присутствие на мировом рынке зерна. Так, по прогнозам экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Дмитрия Приходько, до 2021 года Украина выйдет на 6-е место среди ведущих мировых экспортеров пшеницы.

«По прогнозам ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития, к 2021 году ежегодный экспорт пшеницы из Украины составит примерно 14 млн тонн. Такие объемы позволят Украине занять 6-е место среди ведущих стран-экспортеров пшеницы», − отметил экономист.

Кроме того, по словам Дмитрия Приходько, возрастает роль экспорта фуражных зерновых. Так, до 2021 года Украина ежегодно сможет поставлять за границу 19 миллионов тонн фуража. А это позволит стране стать третьей в мире по объему экспорта этой группы зерновых.

«В целом до 2021 года экспорт зерновых из Украины может достичь 35 миллионов тонн зерна ежегодно. И без сомнения, роль Украины на глобальных рынках в ближайшее время будет все больше возрастать», − подытожил представитель ФАО.

С экономистом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН соглашается и аналитик аграрных рынков Руслан Швец. Он, в частности, отмечает, что кроме роста объемов экспорта будут увеличиваться и темпы его прироста.

«Прогнозируется, что до 2021 года Украина займет первое место в мире по темпам прироста экспорта пшеницы. Так, за это время поставки отечественной пшеницы за границу вырастут на 60%. Кроме того, на 40% увеличится экспорт фуражных зерновых. А это позволит Украине занять в мире 2-е место по темпам наращивания экспорта фуража», − подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отмечал, что в Украине работают над повышением урожайности зерновых. Именно это позволит увеличить производство зерна, а следовательно − нарастить экспорт.