В центре Львова из-за прорыва коллектора заблокировано движение трамваев

Во Львове сегодня, 30 мая, из-за аварии на канализационном коллекторе не курсируют трамваи на трех маршрутах - № 1, 9, 6.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, трамваи остановлены из-за утечки воды на перекрестке улиц С.Бандеры и Русовых, где произошло разрушение присоединения дождеприемника к канализационному коллектору.

Во Львовском городском совете также сообщили, что еще три трамвайных маршрута - № 2, 7, 10 сегодня курсируют по измененным маршрутам в связи с проблемами с электроэнергией на улице Лычаковской.

„Движение трамваев будет возобновлено, как только удастся ликвидировать поломки”, - отмечается в сообщении.