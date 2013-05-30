В центре Львова из-за прорыва коллектора заблокировано движение трамваев
14:42, 30 мая 2013Общество
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В центре Львова из-за аварии на канализационном коллекторе остановлено движение на трех трамвайных маршрутах.
Трамваи на трех маршрутах не ездят во Львове / Фото: Zaxid.net
Во Львове сегодня, 30 мая, из-за аварии на канализационном коллекторе не курсируют трамваи на трех маршрутах - № 1, 9, 6.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, трамваи остановлены из-за утечки воды на перекрестке улиц С.Бандеры и Русовых, где произошло разрушение присоединения дождеприемника к канализационному коллектору.
Во Львовском городском совете также сообщили, что еще три трамвайных маршрута - № 2, 7, 10 сегодня курсируют по измененным маршрутам в связи с проблемами с электроэнергией на улице Лычаковской.
„Движение трамваев будет возобновлено, как только удастся ликвидировать поломки”, - отмечается в сообщении.
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