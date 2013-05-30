Кабмин намерен усилить поддержку детей-инвалидов

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в ходе визита в благотворительный Фонд реабилитации детей-инвалидов «Будущее», который он посетил в рамках рабочего визита в Одесскую область вместе с министром социальной политики Натальей Королевской.

«Дети-инвалиды нуждаются в особом социальном внимании и первоочередной поддержке со стороны государства. Эти вопросы, согласно социальным инициативам Президента, являются приоритетным направлением деятельности правительства в сфере социальной политики. Постепенное внедрение европейских стандартов жизни для этой категории граждан является нашей задачей», - сказал Арбузов.

Он добавил, что реабилитации детей с особыми потребностями уделено серьезное внимание в программе социальных инициатив Президента Украины. Поэтому этот вопрос находится под личным контролем Виктора Януковича.

Также Арбузов выразил искреннюю благодарность работникам Фонда «Будущее», которые ежедневно предоставляют профессиональную поддержку людям с ограниченными возможностями. По просьбе руководства Фонда, он пообещал посодействовать в вопросе обеспечения учреждения необходимым реабилитационно-лечебным оборудованием. В частности, Фонд нуждается в дополнительных насадках для устройств LokomatPro и покупке еще одного такого устройства в следующем году.

Арбузов дал соответствующее поручение министру социальной политики Натальи Королевской и пообещал впоследствии вернуться в Одессу и проверить, как его поручение было выполнено.

Следует отметить, что Благотворительный Фонд «Будущее» имеет многолетний опыт в вопросах лечения и реабилитации детей-инвалидов. Благодаря профессионализму его сотрудников более 24 000 детей получили необходимую помощь. Так, в прошлом году в заведении прошли курс лечения 1934 ребенка.

В октябре 2012 года в Фонде было установлено реабилитационное оборудование LokomatPro, приобретенное Минсоцполитики за счет средств государственного бюджета (5,47 млн грн). В 2013 году также планируется приобретение оборудования для реабилитации детей, больных детским церебральным параличом.

Справка

В рамках социальных инициатив Президента реализуется ряд мероприятий, направленных на помощь детям-инвалидам. В частности:

• В 2013 году все дети-инвалиды будут обеспечены необходимыми средствами реабилитации на 100%.

• Планируется увеличение в полтора раза надбавки на уход за ребенком-инвалидом с исключительно высокой степенью потери здоровья (с 50% до 75% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Увеличенные размеры выплат получат более 15 тыс. семей, в которых воспитываются дети-инвалиды с тяжелой степенью потери здоровья.

• Планируется увеличение почти на 900 грн помощи детям-инвалидам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся под опекой и попечительством. После соответствующего повышения эти дети получат суммарно 2,8-3,3 тыс. гривен помощи.

• На базе учреждений системы социальной защиты идет процесс создания отделений по предоставлению услуг дневного ухода для детей инвалидов. Это даст возможность родителям работать, а детям получать надлежащие услуги и адаптироваться к общественной жизни.