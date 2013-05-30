Завтра в Украине - до +30°

Завтра ночью в западной части Украине, днем на Правобережье ожидаются грозовые дожди, местами сильные, а также град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на юге и востоке до 32°, в западных областях 15-20°.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем грозовые дожди, в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 25-30°, в Киеве ночью 14-16°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном море 17-21°, в Азовском море 21-24°; в Днепре в районе Киева 21°.