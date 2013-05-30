В Кабмине обещают позаботиться о летнем отдыхе детей

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время визита в детский центр «Молодая гвардия» в Одессе, который он посетил вместе с Министром социальной политики Натальей Королевской.

«Сегодня, к сожалению, условия летнего отдыха детей оставляют желать лучшего. За последние два десятка лет многие оздоровительные центры и лагеря отдыха пришли в упадок. Но Президент Украины поставил перед Правительством и органами местной власти четкую задачу - обеспечить достойный отдых детей. Речь идет и об улучшении материально-технической базы, и пищевого рациона, и качества лечебных процедур, и безопасности детей, и многого другого», - отметил Первый вице-премьер-министр.

Он добавил, что особое внимание государства к детям, в том числе и детям-инвалидам, уделяется в программе социальных инициатив Президента Украины. А Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 гг. предусматривает реализацию масштабных проектов в этом направлении.

Одним из таких проектов является создание на базе детского центра «Молодая гвардия» специализированного учреждения для оздоровления детей с особыми потребностями. Благодаря этому в центре ежегодно будут отдыхать около 1000 детей-инвалидов. Кроме того, будет усовершенствована вся инфраструктура «Молодой гвардии».

«Сегодня был представлен этот проект, нам ясны пути его реализации. Очевидно, что в такой сфере нужно идти не революционным путем, а шаг за шагом решать проблемы. Собственно, этим и занимается правительство», - подчеркнул Сергей Арбузов.

Всего в детском центре «Молодая гвардия» в этом году отдохнет более 11 тыс. детей. И значительная часть из них - дети-сироты. «О цивилизованности общества судят не по силе, а по милосердию; не по тому, насколько впереди всех находятся сильные, а насколько защищены слабые. И высшая форма милосердия - забота о детях, которые по тем или иным причинам лишены родительской опеки», - сказал Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что власть должна обеспечить детям надлежащие условия, в которых они смогут не только отдохнуть и оздоровиться, но и проявить себя.

Напомним, что 30 мая 2013 Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов вместе с Министром социальной политики Натальей Королевской посетил с рабочим визитом Одесскую область. Главные пункты в программе визита – посещение детского центра «Молодая гвардия», реабилитационного центра для детей с поражением нервной системы Одесского областного фонда реабилитации детей инвалидов «Будущее» и встреча с воспитанниками детского дома семейного типа на базе семьи Александра и Любови Литвин.