НБУ усиливает контроль за безналичными расчетами

В частности, НБУ сконцентрировался на обнаружении и предотвращении потенциальных рисков в платежных системах, которые оказывают негативное влияние на стабильность финансового рынка и подрывают доверие общества к национальной валюте.

Об этом в ходе международной конференции «Платежный форум» заявил заместитель председателя НБУ Валерий Прохоренко. По его словам, в условиях роста безналичных расчетов, когда через определенные платежные системы проходят значительные денежные потоки, Национальный банк Украины должен не допустить нарушений действующего законодательства.

Прохоренко напомнил, что в конце 2012 года Верховная рада внесла изменения в Закон «О платежных системах и переводе средств в Украине». Обновленный документ преследует три основных цели: обеспечение финансовой независимости и безопасности платежной системы страны, развитие электронных платежей и защита прав потребителей на рынке платежных услуг.

«Внесение изменений в законодательные акты Украины позволило усовершенствовать правовые основы в сфере безналичных расчетов, внедрить единый подход относительно государственного регулирования деятельности платежных систем страны, повысить уровень экономической безопасности государства и граждан», - подчеркнул заместитель председателя НБУ.

Прохоренко добавил, что строгое выполнение операторами рынка законодательных нормативов должно содействовать увеличению объемов безналичных расчетов и, соответственно, уменьшению затрат казны и бизнеса на поддержку наличного оборота средств.

Финансист заявил, что действия Нацбанка сегодня приобрели особую актуальность, так как в последние годы, в Украине, как и во всем мире, стремительно растет рынок платежных систем и безналичных расчетов. «Платежные системы имеют огромное значение для проведения Национальным банком Украины эффективной монетарной политики», - сказал Валерий Прохоренко.

Он сообщил также, что на данный момент в Украине функционируют около 20 платежных систем, созданных резидентами страны, и 30 международных систем, собственниками которых являются нерезиденты Украины.