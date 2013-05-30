Депутаты предлагают брать дань с иностранных гастролеров

В частности, это проет закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки отечественных гастролеров» и проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» относительно поддержки отечественных гастролеров».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», депутаты предлагают ввести сбор за проведение гастрольных мероприятий на территории Украины с участием иностранных гастролеров – нерезидентов Украины. Ставка сбора будет составлять 17%. Она не будет взиматься с гастрольных концертов симфонических оркестров, филармонических, хоровых, хореографических коллективов и гастролей академических театров.

Как отмечают авторы проектов законов, целью принятия документов является поддержка украинских гастролеров. Поэтому предложено средства от гастрольного сбора направлять в специальные фонды государственного и местных бюджетов в помощь именно украинским артистам.

Кроме того, парламентарии предлагают ввести временный режим льготного налогообложения прибыли предприятий-организаторов гастрольных мероприятий, украинских заведений, предприятий и организаций культуры, творческих коллективов и отдельных исполнителей.