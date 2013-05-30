Менеджер по трудоустройству обманывал моряков, желающих уйти в рейс

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сотрудники уголовного розыска Портофранковского отдела милиции Одессы разоблачили работника морского агентства по трудоустройству моряков. «67-летний одессит, работая менеджером крюинговой компании, начал свою противоправную деятельность в 2009 году, когда впервые взял деньги у моряка за отправку в рейс», - сообщили в отделе. С 2009 по 2012 годы, под видом организации трудоустройства на суда, мужчина мошенническим путем, тайно от руководителей фирмы, завладел деньгами 40 моряков, получая с каждого от 500 до 1 тыс. долл. Менеджер гарантировал клиентам трудоустройство в течение месяца. Находя нужные слова и пользуясь именем компании, но, не подписывая ни одного документа с моряками, присваивал полученные деньги, не собираясь выполнять принятые на себя обязательства.

В ходе следствия установлено, что менеджер обманул 40 граждан, у которых он выманил деньги в сумме более 300 тысяч гривен.

«Как выяснилось, руководство фирмы не было осведомлено о способах заработка своего подчиненного. Директора агентства потрясла информация о суммах и численность людей, прошедших через руки менеджера и впоследствии обратившихся в правоохранительные органы», - сообщили в отделе.

После того, как милиция начала работу по заявлениям обманутых граждан, менеджер попытался скрыться от ответственности, сменив номер мобильного телефона и оформив больничный. Вскоре его местонахождение было установлено, и он добровольно явился в милицию, где признался в совершении преступления. Как оказалось, денег у него уже нет, также нет какого-либо имущества, которое могло бы покрыть убытки, причиненные потерпевшим.

На нынешней неделе в отношении 67-летнего одессита начато уголовное производство по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.