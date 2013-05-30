Экологи просят прокуратуру спасти медведя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального экологического центра Украины.

По данным экологов, животное содержится в небольшой клетке в ужасных условиях, несмотря на то, что владельцы обязаны содержать животное в специальном вольере, иметь соответствующее разрешение от Минэкологии и ветеринарные документы, которые регулируют пребывание дикого животного в неволе. Кроме того, как отмечают экологи, учитывая распространенную незаконную торговлю дикими животными в Украине, владельцы должны доказать законность приобретения дикого животного в собственность.

Экологи отметили, что будут бороться за то, чтобы животное направили в Синевирский реабилитационный центр для бурых медведей.

По данным НЭЦУ, на территории Украины в естественных условиях осталось около 200 особей медведя бурого из-за уничтожения естественного ареала его существования и браконьерства. В частных зверинцах, передвижных зоопарках, передвижном цирке, возле кафе, на базах отдыха содержится до 300 медведей. В Украине медведь бурый является исчезающим видом. Он занесен в Красную книгу Украины, Красный список МСОП (Международный союз охраны природы), CITES (Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) и охраняется Бернской конвенцией.