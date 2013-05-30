МВД: банкоматы будут грабить все чаще

Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела департамента Государственной службы охраны МВД Украины Светлана Павловская.

Она не дала сравнительных данных за пять месяцев 2012 года, но сказала, что за весь 2012 год в Украине произошло 24 ограблений банкоматов, а нанесенный ущерб оценивался в сумму более 11 млн грн.

«За последние годы количество краж из банкоматов в Украине увеличилось, следовательно, увеличился и убыток, нанесенный совершением таких преступлений. В 2012 году эта цифра составила более 11 млн грн. В этом году убыток составляет 2 млн грн», - сказала Павловская.

Представитель Госслужбы охраны МВД в числе причин увеличения числа краж банкоматов назвала нежелание руководителей банков тратить средства на эффективную систему защиты.

«Количество банкоматов будет увеличиваться, а вместе с тем и количество подобных преступлений, если не будут отработаны и предусмотрены вопросы охраны», - сказала Павловская.

По ее словам, в среднем для совершения этого вида преступления грабителям необходимо всего 2-3 минуты. Павловская считает, что эффективным и недорогим способом защиты банкомата и денежных средств является применение химической защиты (так называемая химическая ловушка) – взрыв-пакет с краской, когда злоумышленник и деньги окрашиваются трудносмываемой краской.

По мнению Павловской, уменьшению количества подобных преступлений также могли бы поспособствовать уменьшение количества заложенных денег в банкоматах и оборудование банкоматов средствами охранно-тревожной сигнализации.

В настоящее время банки заправляют банкоматы суммой около 500 тыс. грн.