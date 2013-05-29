Антирейдерская комиссия привлечет в Украину инвесторов - эксперт

"Я был членом этой комиссии 3 года назад, поэтому знаю специфику ее работы. Он заключается в том, это не только попытка рассмотреть конкретные случаи рейдерства, а на базе обобщений всех ситуаций, связанных с рейдерством, менять законодательство. Поэтому я только могу приветствовать возобновление работы комиссии. Конечно, по сравнению с периодом до 2010 года и после количество случаев этого позорного явления уменьшилось, однако искоренить полностью его не удалось», - отметил народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правового обеспечения работы правоохранительных органов Владимир Олийнык.

При этом политик назвал целесообразным принятие отдельной программы по противодействию противоправному поглощению и захвату предприятий.

«Такой документ, в том числе, даст сигнал иностранным инвесторам, что без боязни можно приходить в Украину. Тем более нынешний закон по борьбе с рейдерством сегодня мне напоминает мне замок, к которому постоянно ищут ключ. Нужно усовершенствовать законодательство в этой направлении, так как рейдеры из года в год становятся все более хитрыми, используют третейские суды и т.д», - сказал он.

Глава Антирейдерского союза предпринимателей Андрей Семидидько также приветствовал решение правительства возобновить деятельность этой комиссии.

В то же время, по его словам, новый состав комиссии, в частности его глава первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, способен активизировать работу по борьбе с рейдерством.

«На примере первого главы этой комиссии Николая Азарова, который созывал каждый месяц ее, таким образом, задав темп, видно, что от главы этого органа много зависит. К примеру, при Хорошковском ее работа не заладилась, было больше пиара. Что касается Арбузова, то для него открывается большое поле деятельности, и как он себя покажет в отношении предпринимателей, борьбы с коррупцией и рейдерством, это покажет его способность как государственного менеджера побороть эти явления. В принципе, он себя зарекомендовал как прагматичный государственный деятель, который не замешан в каких-либо коррупционных скандалах. А в борьбе с рейдерством как раз не хватает государственного подхода и политической воли. Если они появятся, то рейдерские группы уйдут в не бытие. Надеюсь, что он сможет наладить работу комиссии, таким образом, показав Украину привлекательной для инвесторов», - отметил он.

Семидидько констатирует, что на сегодняшний день законодательство для привлечения к ответственности рейдерских групп есть, так как любой их рейд подпадает под несколько статей Уголовного кодекса. И хотя, по его словам, все равно остаются лазейки для ушлых юристов, которые находят возможность захватить предприятие конкурента, большинство моментов урегулировано.

Напомним, что ранее деятельность комиссии была восстановлена, а ее состав переформатировано. Ее возглавил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. По его поручению, уже в ближайшее время будет разработана программа борьбы с рейдерством.