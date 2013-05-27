В Кабмине прогнозируют усиление положительных тенденций в экономике

Ситуация, сложившаяся в мировой экономике и другие внешние факторы ограничивают рост экономики Украины.

Учитывая это, правительство работает над созданием условий для стимулирования развития внутреннего рынка и внутреннего производства, отметил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе пресс-конференции 27 мая.

Так он напомнил, что в 2013 году принята и реализуется Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Ее реализация должна положительно повлиять на ускорение роста экономики Украины в ближайшее время.

Министр отметил, что хотя в I квартале 2013 года по сравнению с I кварталом 2012 ВВП Украины и сократился на 1,3%, однако в отличие от II полугодия прошлого года наметились определенные позитивные изменения в динамике ВВП. Так, сезонно скорректированный ВВП в I квартале 2013 года к IV кварталу 2012 года вырос на 0,5%.

Кроме того, эксперты прогнозируют оживление европейской экономики, начиная со II полугодия 2013 года, что положительно повлияет на динамику экономики Украины.

«Мы прогнозируем, что положительные тенденции будут сохраняться и усиливаться под влиянием создания условий для развития отечественной экономики, в том числе за счет реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Цель Программы – построение сильной, прагматичной и открытой политики, нацеленной на защиту национальных интересов, модернизацию базовых отраслей национальной экономики и достижение высокого темпа экономического роста», – отметил И.Прасолов.

По мнению министра, важной задачей Государственной программы является начало широкой модернизации промышленности, а приоритетом – поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения.

Ключевой принцип, заложенный в Программе, заключается в максимально эффективном управлении финансовыми ресурсами и полной прозрачности принятия управленческих решений.

Правительство планирует осуществить переход на новые принципы кредитования и предлагает применить ряд механизмов государственной поддержки предприятий базовых отраслей и предприятий, имеющих значительный потенциал импортозамещения, в том числе путем льготного кредитования.

По информации министра, на сегодня подготовлено 65 проектов для презентации банковским учреждениям, 49 из которых уже рассматриваются, а по двух уже приняты положительные решения. Первый проект, объемом средств 148,2 млн грн, предусматривает создание мощностей для серийного производства широкозахватных посевных комплексов и дисковых борон на ПАО «Червона Зірка» (г. Кировоград), что обеспечит сохранение 2200 рабочих мест. Второй проект – замена мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный на ЧАО «Донецксталь» (г. Донецк), объем средств – 320 млн грн.

«Я уверен, что реализация мероприятий Государственной программы и инвестиционных проектов будет способствовать развитию приоритетных отраслей экономики», – говорит Игорь Прасолов.