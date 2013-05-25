Жители Донецка за месяц сдали в милицию около полусотни единиц оружия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции со ссылкой на начальника сектора разрешительной системы горуправления милиции Владимира Корзуна.

По его словам, анализ свидетельствует, что население сознательно подходит к вопросу законности хранения оружия и, прежде всего, к личной безопасности и безопасности своих семей.

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«Горожане всегда с должным вниманием относятся к подобным акциям и самостоятельно приносят в отделения органов внутренних дел оружие. Это объясняется, прежде всего, тем, что люди не хотят иметь проблем с законом и предпочитают добровольно оповестить милицию об имеющихся ружьях, пистолетах, боеприпасах и прочем, - отметил Корзун. - К тому же, граждане имеют полное право официально узаконить за собой оружие, пройдя необходимую процедуру».