Киевское метро готово к празднику и футболу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, также в воскресенье, 26 мая, с 17.30 на Куреневско-Красноармейской и с 19.00 на Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиях будет увеличено количество поездов.

В случае необходимости 25 мая на станции «Золотые ворота», а 26 мая - на станциях «Майдан Незалежности» и «Крещатик» могут быть введены ограничения на вход для пассажиров.

Как отмечают в КП «Киевский метрополитен», такие меры необходимы для обеспечения равномерного заполнения станций по окончании праздничных мероприятий.

Вместе с тем, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Металлург» (Запорожье) станция метро «Олимпийская» 26 мая будет закрыта для пассажиров на вход и выход с 17.00 до 18.00. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции без остановки.

Если по окончании матча пассажиропоток будет превышать провозную возможность, возможно также введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Также на отмеченных станциях будет усилен штат дежурного персонала и назначены ответственные лица для контроля за пассажиропотоками.